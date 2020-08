«Votate Ianeselli ... andate a vedere chi ha messo Ianeselli come segretario nella sua sede .... anziché aiutare italiani .... questo insiste con sta gentaglia». Questo commento (di un altro leghista) è apparso qualche ora fa sotto un post del consigliere provinciale leghista Devid Moranduzzo.

Ma stavolta il candidato sindaco Ianeselli non ci sta e risponde per le rime al salviniano: «“Sta Gentaglia” si chiama Daniele, è un trentino di Lavis che studia Giurisprudenza. Ha vent’anni, è appassionato di politica, è stato segretario della Consulta Provinciale degli Studenti e garante regionale della legalità. Invece che starsene in vacanza in attesa che ricomincino le lezioni, Daniele ha accettato di aiutarci in questi ultimi mesi di campagna elettorale, lavorando con grande qualità e intelligenza».

Per Ianeselli «Ovviamente il fenomeno che lo insulta non sa nulla di lui. Non sa che è italiano, che suo papà è un assessore del comune di Lavis e che sua mamma fa la mediatrice culturale ed è del Burkina Faso. Non sa che i suoi genitori si sono conosciuti facendo cooperazione. Non sa nulla, eppure insulta, fa il bullo, cialtroneggia che se lui è razzista è per colpa degli altri. Non sa che ha appena commesso un reato. Che verrà querelato e condannato. Non sa però scrive. Perché pensa che quello che dice non abbia conseguenze. Ma si sbaglia di grosso.

Daniele potrebbe non essere Daniele, potrebbe non essere italiano e non essere trentino, potrebbe essere nato ovunque ed essere arrivato qui in qualsiasi modo, potrebbe avere qualsiasi credo e amare chi vuole, ma rimarrebbe un ragazzo perbene, impegnato, appassionato al bene pubblico e alla sua comunità».

La chiusura: «Se qualcuno pensa di penalizzarmi accostandomi a persone come lui, sappia che mi rende orgoglioso».

Persino Devid Moranduzzo ha dovuto correre ai ripari: mentre il commentatore leghista cancellava i suoi insulti, il consigliere provinciale ha dovuto scrivere «Ho letto dei commenti che però andavano evitati, soprattutto quelli razzisti che hanno colpito un ragazzo di colore che vive a Lavis.

Sono leghista, sono fedele alla linea di Matteo Salvini e soprattutto sono contrario a chi giudica le persone solo ed esclusivamente per il colore della pelle!

Ho moltissimi amici di colore che si comportano bene e ci rispettano, nei loro confronti da parte mia c’è e ci sarà sempre il mio rispetto e sono convinto che anche dalla loro parte sia reciproco! (...) Solidarietà a Daniele Pierre Castellan!»