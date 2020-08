Fino al 20 settembre è possibile inoltrare le proprie foto per l’edizione 2021 del calendario dell’Euregio che mette in mostra le varietà della regione europea Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il calendario dell’Euregio ha finora catturato la varietà della regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino in foto di paesaggi di vario genere, come rigogliosi boschi, laghi alpini cristallini e paesaggi montani mozzafiato. Anche quest’anno l’Euregio ha indetto un concorso fotografico e per partecipare si possono inviare fino a quattro foto delle stagioni nella più alta risoluzione possibile.

Ogni partecipante può vincere una polo e un taccuino dell’Euregio a condizione che una o più delle foto inviate siano utilizzate per la copertina, le immagini principali di ogni mese oppure per il collage fotografico mensile. Una pagina del calendario Euregio 2021 sarà infine dedicata a tutti i vincitori con i loro nomi e le loro foto. Il calendario sarà disponibile sia come calendario da parete che come calendario a stand-up.