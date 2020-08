Si è conclusa alle 23,30 di venerdì la seduta del consiglio provinciale di Trento sul disegno di legge dell’assestamento di bilancio. Ore di votazione, anche in serata in assenza delle minoranze che hanno abbandonato l’aula per protesta nel corso del pomeriggio, che, fino ad ora, hanno permesso di togliere complessivamente dal grande plico che sta a fianco del presidente del consiglio, nella maggior parte dei casi con voto negativo, 2700 emendamenti e sub emendamenti su circa 11 mila.

Votati in serata anche due articoli il 24 (compreso l’emendamento della giunta sulla governance della Fem) e il 25 sui 44 che compongono il ddl.

Curiosa la vicenda della legge sulle seconde case: dopo che la giunta aveva annunciato la volontà di eliminare la «legge Gilmozzi» che vieta la costruzione di seconde case in Trentino, le minoranze erano insorte. Il Consiglio provinciale ha approvato infine con 20 sì e il voto di astensione dell’unico esponente di minoranza presente in aula, l’emendamento firmato dall’assessore all’urbanistica all’articolo 37 del ddl 60 sull’assestamento del bilancio di previsione, per la “riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze”.

La versione della modifica che introduce una deroga alla cosiddetta “legge Gilmozzi” del 2008 sull’urbanistica - una deroga di 2 anni alla norma sulle seconde case - è quella elaborata dalla Giunta per arrivare ad un accordo con le minoranze. Accordo che era stato quasi raggiunto prima della mezzanotte di giovedì.

A motivare la volontà dell’esecutivo di valorizzare la trattativa portata avanti con le minoranze è stato, prima del voto, il presidente della Provincia Fugatti. «La Giunta – ha ricordato – aveva predisposto un emendamento iniziale, ma poi – ha proseguito – c’è c’è stato un giusto dibattito su questo tema che era sicuramente il più importante messo al centro della trattativa con le minoranze. Trattativa che – ha aggiunto il governatore – si è era quasi conclusa con la condivisione di una nuova versione dell’emendamento, firmata dall’assessore, che modificava il testo originario».

All’intesa definitiva, ha osservato, mancava davvero poco, quindi la giunta è andata avanti anche senza l’ok delle minoranze: «Oggi – ha concluso Fugatti – la Giunta potrebbe votare il testo originario prescindendo dal negoziato con le minoranze che per loro scelta hanno abbandonato l’aula. Invece – ha spiegato – abbiamo deciso di approvare il testo con le ultime modifiche sulle quali l’accordo con loro era quasi raggiunto: non ci siamo quindi dimenticati dell’importante lavoro svolto nelle trattative compiute su un tema anche divisivo come questo».

Quattro esponenti di maggioranza hanno preso la parola per ringraziare di questa decisione il presidente «che in tal modo, diversamente da come viene dipinto, dimostra di essere un signore e di non essere vendicativo privilegiando il bene del Trentino».

Il governatore, hanno aggiunto, «non ha voluto approfittare dell’assenza strumentale e inqualificabile delle minoranze, portando invece avanti le modifiche concordate con loro. E questo testimonia il suo senso di responsabilità e la sua lealtà nel rispettare la trattativa. L’immagine della Giunta che le minoranze vogliono accreditare all’esterno non è quella reale e questo passaggio lo evidenzia: quel che avviene qui non è quel che loro stanno raccontando».

Ben diversa la reazione delle minoranze, che tacciano Fugatti di comportarsi da monarca. Le opposizione disertano infatti l’Aula per la decisione i Fugatti di «parcheggiare» gli aiuti post-Covid provenienti da Roma nel capitolo a discrezione del Presidente, da spendere senza controllo del Consiglio.

«Non utilizzare immediatamente i 218 milioni in arrivo da Roma è una scelta politica», annuisce Alessandro Olivi (Pd). «Anzi, un problema politico. Stiamo parlando di un sacco di soldi». Tutto è avvenuto «con una sorta di blitz mentre stavamo costruendo la manovra di assestamento». Ma il Trentino non può aspettare. «Tutti i dati economici e sociali sono in flessione: bisognava aprire un dibattito politico ampio», invece è successo il contrario, dice Olivi.

«Comodo tenersi su un fondo di riserva 218 milioni e poi, alla bisogna, distribuirne tre qui e tre là, magari in previsione delle elezioni di settembre...». Questo, invece, sarebbe il momento «di intraprendere politiche strutturali, non distributive. Il Trentino non è nelle condizioni di sostenere un atteggiamento di questo tipo».

«Nessuno, qui dentro, guarda le tabelle», storce la bocca Filippo Degasperi (Onda Civica). «Il bilancio è fatto di norme ma anche di tabelle, e queste ultime sono importanti perché è lì che si vede come si muovono i soldi».

E nessuno le guarda? «In pochi, davvero, anche tra i consiglieri di maggioranza. Non per niente nei giorni scorsi abbiamo votato una sfilza di ordini del giorno all’interno dei quali ci sono delle opere pubbliche che se fossero messe in cantiere per come vengono spacciate, avremmo debiti fino alla decima generazione. Pensate che in uno si parla dell’interramento del treno a Rovereto, quando sono anni che si parla dell’interramento del treno a Trento e non è stata spostata neanche una badilata di terra!».

Ieri qualcuno ha dato una sbirciatina alle tabelle: il risultato è la spaccatura del Consiglio provinciale, l’abbandono dell’aula da parte delle minoranze. Un terremoto in piena regola.

La mossa di Fugatti, scrivono infatti i consiglieri di Pd, Patt, Futura, M5s e Onda civica, costituisce «un grave danno, sociale ed economico» per la nostra terra e una «delegittimazione del ruolo del Consiglio provinciale, che non avrà nessuna voce in capitolo sull’utilizzo di queste risorse». Ecco il perché di un gesto «inusuale ma necessario», fastidioso per la maggioranza a trazione leghista ma doloroso - almeno un pochino - per la stessa minoranza, che perde un pezzo: Pietro De Godenz dell’Upt si è infatti dissociato e ha abbandonato la truppa.

Giovedì era in pieno svolgimento la discussione sulla manovra di assestamento del bilancio quando il consigliere del Patt Ugo Rossi ha scompaginato il puzzle che sembrava stesse prendendo forma, seppur faticosamente. Rossi è l’ispiratore della “rivolta”.

Fugatti non deciderà subito cosa fare dei 218 milioni (più gli altri 135 già presenti nel fondo di riserva): lo farà entro settembre poi lo comunicherà al Consiglio. Ha promesso che glielo comunicherà - lo ha ripetuto varie volte - ma tenendoli momentaneamente da parte ha indispettito i partiti d’opposizione. Loro sospettano che i soldi verranno distribuiti in prossimità delle elezioni amministrative di settembre quando i cittadini trentini di 150 comuni sceglieranno il proprio sindaco. Fugatti ribatte che quei soldi ancora non ci sono, materialmente, e di avere saputo che arriveranno solo pochi giorni fa. Per Ugo Rossi è una scusa: neppure a Bolzano, dice, li hanno ancora visti, ma è talmente matematico che arrivino che hanno già deciso come spenderli. Qui si sta perdendo tempo prezioso, proseguono l’ex governatore e le opposizioni in coro, mentre il Trentino arranca. La pandemia è stata devastante non solo dal punto di vista sanitario ma ha messo in ginocchio anche l’economia: senza interventi urgenti si rischia di precipitare ancora più in basso e di non avere abbastanza forza per risalire.

La discussione sulla manovra di assestamento del bilancio è andata avanti con la sola maggioranza in aula.