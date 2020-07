La giunta provinciale ha previsto una sostanziale continuità degli incarichi dirigenziali relativi alle istituzioni scolastiche del Trentino, per il prossimo anno scolastico, in considerazione del lavoro svolto dai dirigenti scolastici e formativi nella predisposizione delle condizioni di avvio dell'anno scolastico e della progettazione degli interventi didattici.

Sono soltanto 11 i nuovi incarichi derivanti dai collocamenti a riposo a cui si aggiungono i nuovi incarichi per tramite di assunzioni dalla graduatoria concorsuale.

I nuovi incarichi riguardano l’istituto Comprensivo di Mezzocorona, dove assume l’incarico Paola Sigmund che subentra al professor Andrea Bezzi (nella foto), incaricato della direzione dell'Istituto Tambosi di Trento.

All'Istituto Comprensivo di Brentonico viene incaricata la professoressa Enrica Rigotti. Laura De Donno e Sandra Lucietto, assumono l'incarico, rispettivamente, per gli Istituti Comprensivi di Trento 1 e Trento 2.

Le nuove assunzioni riguardano invece Maura Maino, incaricata all'Istituto Comprensivo di Ala, Romeo Collini per quello del Chiese, Luigi Vitullo per Borgo Valsugana, Stefano Morelato per Pergine 2, Gabriella Vitale per l'Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro e Bruno Gentilini all'Istituto comprensivo Centro Valsugana.

Al Liceo Prati di Trento Paola Baratter (nella foto) prende il posto del professor Paolo Dalvit che viene collocato a riposo.

Il provvedimento varato ieri dalla Giunta tiene, inoltre, in considerazione quanto previsto dalla legge di assestamento di bilancio, in approvazione a fine mese, in cui si prevede l'istituzione del ruolo tecnico degli Ispettori scolastici e pertanto la Giunta provinciale ha avviato una progressiva riduzione gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento della Conoscenza confermando la prof.ssa Matilde Carollo e attribuendone poi uno nuovo al professor Matteo Dalla Torre quale referente supporto alla Sovrintendente scolastica ed alle strutture del Dipartimento in materia di esame di stato ed un'altro alla professoressa Marina Poian, quale referente di supporto al Dirigente generale del Dipartimento per la gestione dell'organizzazione scolastica a seguito dell'emergenza Covid 19 ed alle strutture del Dipartimento in materia di esame di stato.