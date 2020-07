Il limite di velocità di 60 km all'ora su alcune strade di montagna del Trentino è stato introdotto oggi dalla giunta provinciale per alzare il livello di sicurezza e ridurre il numero di incidenti.

Il nuovo limite sarà in vigore da domani sabato 25 luglio su alcuni particolari tratti di strada delle località turistiche montane. In alcuni tratti riguarderà tutti i veicoli in altri solo i motocicli.

Su Passi Dolomitici da domani verrà introdotto il limite massimo di 60 km in entrambi i sensi di marcia per tutti.

Per tutte le categorie di veicoli ci sarà lo stesso limite di 60 km/h anche sulle strade:

Sp 85 del Monte Bondone dall'innesto della Gardesana

Sp 25 di Garniga

Sp 3 del Monte Baldo dalla fine dell'abitato di Brentonico

Ss240 di Loppio de della Val di Ledro nel tratto della Val d'Ampola fino all'inizio del paese di Storo

Per i soli motocicli limite di 60 km all'ora anche sulla Ss 42 passo del Tonale e della Mendola dal Passo del Tonale fino alla località Fucine.