«Poco fa mi sono confrontato con il presidente Fugatti, concordiamo che i criteri debbano essere gli stessi, indipendentemente dalla data che il Parlamento sceglierà per il referendum. Noi possiamo decidere autonomamente il lasso di tempo in cui indire le elezioni. Oggi dobbiamo esaminare questo disegno di legge e fissare questo lasso di tempo e saranno i due presidente di Provincia a stabilire quando fare le nostre elezioni». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo in consiglio regionale del Trentino Alto Adige, riunito per discutere il testo che permette il rinvio delle elezioni comunali in autunno.

«L’obiettivo prioritario è quello di avere la più ampia partecipazione da parte dei cittadini. Dovremo verificare quali date devono essere evitate per far sì che non ci siano ostacoli, dobbiamo vedere quando ci saranno le sale disponibili e dovremo cercare di contenere il più possibile i costi», ha proseguito Kompatscher. «Indipendentemente da quello che sarà deciso per il referendum, la legge prevede che possiamo scegliere anche quella data, ma potrebbe essere anche un’altra in base ai criteri che ho detto. Stabiliremo la data nel rispetto della democrazia, per permettere al maggior numero di cittadini di partecipare alle elezioni», ha concluso il presidente.