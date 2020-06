La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, proporrà alle Regioni l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico il 14 settembre. Lo precisa lo stesso ministero.

Con riferimento al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e di ripresa effettiva delle lezioni, il Ministero dell’Istruzione precisa che «il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo di settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece l’inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione - prosegue il ministero dell’Istruzione - dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile».

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intanto, nel promo giorno degli Stati generali dell’economia, ha sottolineato che: «Il perno di questo piano saranno gli investimenti, vogliamo portarli a un livello al di sopra della grande crisi, diventare tra i paesi che investono di più in scuola ricerca formazione e innovazione».