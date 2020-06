Durante l’audizione in commissione Istruzione e Cultura alla Camera di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel prossimo anno scolastico, la seduta è stata brevemente sospesa durante l’intervento di Vittorio Sgarbi.

Il presidente del Mart infatti non voleva portare la mascherina in commissione. «La mascherina credo sia un ricatto - ha detto - chiedo a Miozzo se è utile. C’è chi dice che l’epidemia è arrivata alla fine..quale è la verità? L’epidemia è stata grave ma ora non lo è più. Pensare alla mascherina in classe è un errore grave. La verità è che siamo ridicoli. La politica ha paura di fare scelte sbagliate e ha obbedito ciecamente alle vostre indicazioni, spesso fasulle», ha concluso riferendosi al Cts.

Richiamato dal presidente della commissione Sgarbi ha replicato: «C’è un allarmismo grottesco, tale da portare questa grottesca mascherina. Sono malato e non la posso indossare, mi fa male e fa male anche a lei. Borrelli della Protecione civile non la mette».

Dopo la sospensione della seduta Sgarbi ha ripreso a parlare indossando la mascherina, come prevede il regolamento della Camera.

IL VIDEO DELLA AUDIZIONE DI MIOZZO IN COMMISSIONE CON LA SFURIATA DI SGARBI