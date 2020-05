“Il Trentino è il peggiore d’Italia. Abbiamo superato anche la Val d’Aosta! Siamo il doppio di Bolzano! Il triplo del Veneto. Quasi uno su cento!”. Paolo Ghezzi, consigliere provinciale di Futura commenta così le dichiarazioni del governatore Maurizio Fugatti che ieri si è lamentato per come il ministero della Salute conteggia i positivi senza tener conto del numero di tamponi effettuati.

Osserva Ghezzi citando i dati del Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_14-maggio-2020 dell’Istituto superiore di sanità: “Contagiati per 100.000 abitanti: Provincia Trento 959,53, Valle d’Aosta 935,81, Lombardia 827,96, Emilia-Romagna 604,98, Provincia Bolzano 484,21, Veneto 384,38, Friuli Venezia Giulia 232,14.

“Inutile che Maurizio Fugatti ci giri intorno - commenta Ghezzi su Facebook - vantandosi del record di tamponi (bene! ma tardivi, con la diffusione del virus già calata). E purtroppo il 50% di morti in più, di Trento rispetto a Bolzano, è il dato tragico e indiscutibile”.

Ieri Fugatti aveva criticato il ministero della Salute. «Sono preoccupato per le modalità con cui il ministero della Salute calcola i contagi rispetto al numero dei tamponi eseguiti: chi si è dimostrato virtuoso viene penalizzato», osservando come ovviamente facendo più tamponi si rilevano più contagi. «Il Trentino fa il maggior numero di tamponi rispetto alla popolazione, siamo trasparenti, andiamo a cercare anche gli asintomatici», ha aggiunto.