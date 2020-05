Sarà stata la stanchezza per la lunga e complicata giornata, oppure la fede juventina, per cui per i bianconeri di Conte ne esiste uno solo (benché ormai tecnico interista), fatto sta che ieri sera il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è caduto nella gaffe - per altro comune a molti - di chiamare il presidente del consiglio Antonio Conte invece che Giuseppe Conte.

Lo ha fatto durante la conferenza stampa al termine del confronto tra il premier e le Regioni sulle linee di indirizzo per le riaperture di bar e ristoranti che ha sancito il successo delle Regioni che chiedevano di ridurre a un metro le distanze minime tra i clienti dei locali.

"In videoconferenza con il presidente del consiglio Antonio.....scusate Giuseppe Conte" ha detto Fugatti correggendosi subito, prima di annunciare le novità concordate.