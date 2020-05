«Pongo fine alla mia autosospensione da Forza Italia avvenuta a seguito del blitz natalizio, senza alcun avvertimento, posto in essere da alcuni dirigenti che hanno proceduto alla mia sostituzione come coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige». Commenta così Michaela Biancofiore la sua nomina nel Coordinamento di Presidenza di Forza Italia.

Biancofiore era stata rimpiazzata dal consigliere provinciale trentino Giorgio Leonardi.

«La mia nomina odierna nel coordinamento di presidenza - dichiara - non è frutto di alcuna rincorsa a poltrone o al più classico cliché del “do ut des”, ma semplicemente alla fiducia e al profondo affetto reciproco col presidente che in tutti questi mesi di distanza dal movimento non è mai venuto meno».

«Spero di essere messa in grado di poter svolgere il mio ruolo al meglio. Da parte mia assicuro un impegno appassionato e costante, in raccordo con gli altri componenti del board a sostegno della linea politica e della ripresa che il presidente sta mettendo in atto», conclude Biancofiore.