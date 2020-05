«Sono anni che mi sgolo che gli Schützen, con tanto di schioppi funzionanti, sono una vera e propria milizia paramilitare vietata dai principi fondamentali della nostra Costituzione all’art.18. Mi auguro che Conte, ora che di fatto si è dato pieni poteri, faccia un Dpcm d’emergenza per dichiararli finalmente fuori legge».



Lo afferma la deputata, Michaela Biancofiore, che annuncia un esposto alla procura della Repubblica per i fuochi, accesi la notte fra sabato e domenica in alcune zone dell’Alto Adige, che invocavano il «Los von Rom».



Il ministro Boccia, aggiunge Biancofiore, «rinunci alla visita in Alto Adige se Kompatscher non prende le distanze dagli Schützen», altrimenti la visita «potrebbe essere vista come un ulteriore atto di sottomissione del governo italiano innanzi alla grave propaganda secessionista».



«Se la Provincia autonoma non riesce ad impedire ai ‘soliti notì, come li chiama il presidente Kompatscher, di accendere dei fuochi nei boschi altoatesini mettendo a rischio l’incolumità pubblica, come può garantire al cento per cento il contenimento del contagio da Covid 19?» conclude la deputata.