Detrazione fiscale fino a 300 euro per i centri estivi dei figli fino a 16 anni. Lo prevede la bozza del nuovo decreto anti-Coronavirus, anticipata oggi dalla stampa, che dovrebbe andare in Cdm a metà settimana.

Lo sconto fiscale vale per le spese sostenute nel 2020 per le famiglie con redditi fino a 36mila euro e si può usufruire per la parte di spese non coperte da «eventuali altri contributi pubblici».

Un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro. È quello contenuto in una prima bozza del decreto, con le nuove misure anticoronavirus. Si va, come annunciato, dal rinnovo delle misure già previste con il decreto Cura Italia, come Cig e cassa in deroga all’introduzione del nuovo Rem, il reddito di emergenza. Confermato lo stop per altri 3 mesi ai licenziamenti.

Previsti altri 15 giorni di congedi speciali e altri 600 euro di bonus babysitter.