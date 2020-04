Approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge di rinvio delle elezioni comunali 2020, che fissa una nuova data tra il primo settembre e il 15 dicembre e mantiene valide le operazioni elettorali preparatorie già effettuate.

Dopo il parere del Consiglio delle autonomie locali di Trento e del Consiglio dei comuni di Bolzano, il ddl arriverà nell’aula del Consiglio regionale per la trattazione finale. Le elezioni del sindaco e del consiglio comunale in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano erano previste domenica 3 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 maggio, ma erano state rinviate per l’emergenza coronavirus.

Come si era già detto settimane fa, l'orientamento sarebbe di votare la domanica 11 ottobre, ma occorre prima valutare l'evoluzione della pandemia Covid.