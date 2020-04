«Oggi i dati ci dicono che in Trentino ci sono 31 nuovi contagiati, torniamo quindi a un livello stabile dopo il dato di ieri (98 contagi, ndr) e 6 di questi sono presso le Rsa. I decessi sono 5, tutti nelle rsa. In terapia intensiva ci sono 22 persone ricoverate, i tamponi eseguiti sono 677, perché ci sono dei problemi tecnici. La percentuale di positivi sui tamponi eseguiti è del 4,5%». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa in streaming della task force provinciale.

«Sui tamponi l’intenzione è farli ad altre categorie come le forze dell’ordine, la polizia locale e i vigili del fuoco, oltre che ai dipendenti del settore alimentare. Domani faremo i primi 30 tamponi ai vigili del fuoco», ha aggiunto Fugatti.

Oggi il presidente Fugatti ha firmato l'ordinanza già annunciata e che entrerà in vigore domani "limitatamente a passeggiate e corse a piedi solo nel proprio comune", può essere svolta con accompagnatori nel caso di minori, nel rispetto della distanza di un metro da altre persone. Servirà l'autocertificazione anche per andare a passeggiare o correre.

L'ordinanza anticipa di qualche giorno, anche se in modo più restrittivo perché limita il movimento a passeggiate e corsa e solo nel proprio comune, quanto previsto dal decreto Conte dal 4 maggio.

Niente da fare per i ciclisti che non potranno andare in bici, né per chi pratica altri sport.

Servono le mascherine se si incontrano altre persone. Le librerie riapriranno dal 4 maggio.

Fugatti ha ricordato che i contagi sono alti in Trentino così come il numero dei morti e per questo serve ancora prudenza.