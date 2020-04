Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha elogiato oggi il governatore trentino Maurizio Fugatti per come sta affrontando la crisi economica da Coronavirus: «825 milioni per far ripartire il Trentino, di cui 150 con misure urgenti. Così si aiutano aziende, lavoratori e imprese. Se non ci pensa il governo, ci sono i nostri bravi amministratori locali! Grazie al Presidente Fugatti: dalle parole ai fatti». Ha detto Salvini citando Fugatti come esempio di buona gestione dell’emergenza in polemica con le scelte nazionali del premier Giuseppe Conte ritenute dal leader leghista assolutamente inadeguate.