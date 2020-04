«C’è una polemica su queste mascherine che abbiamo distribuito, che sono certificate dall’Istituto superiore di sanità e riteniamo essere valide per la tutela delle persone. Se qualcuno ritiene di mettere in discussione questo con delle fake news si assume le proprie responsabilità nel veicolarle». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a proposito di un video, diffuso su Facebook, in cui si vede una persona che mette a confronto due mascherine.

Nel video si sostiene che i dispositivi distribuiti dalla Provincia di Trento attraverso la Protezione civile e i vigili del fuoco consentano di spegnere la fiamma di un accendino soffiandoci attraverso, a differenza di quanto avviene invece con un’altra mascherina mostrata nel video, che si dice essere proveniente da un ospedale trentino, la quale viene ritenuta invece maggiormente protettiva.

In quest’ultimo caso, si vede ancora nel video, la fiamma dell’accendino rimane accesa.