Passeggiate sì o passeggiate no? Ieri il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha detto in conferenza stampa che con la sua nuova ordinanza su questo punto non è cambiato nulla. Restano i divieti già in vigore.

Ma il consigliere provinciale d'opposizione, Paolo Ghezzi (Futura), ironizza su come l'ha detto e pubblica su Facebook parte del video: "La straordinaria chiarezza del Fugatti Live Show".

Alla domanda "si potrà andare a fare una passeggiata?", ecco la risposta del presidente della Provincia di Trento, "a cui - da un mese e mezzo - consigliamo invano di NON parlare a braccio" commenta Ghezzi.

