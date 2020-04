Il consigliere provinciale Alex Marini ha annunciato le dimissioni dal gruppo consiliare M5s di Trento. Aderirà al gruppo misto.

«Per evitare sgradevoli fraintendimenti - scrive in una nota - specifico subito che questo non significa che io mi sia dimesso dal M5s. Al contrario, sono e resto l’unica persona che siede in Consiglio provinciale che si può esprimere a nome e per conto del M5s».

«Paradossalmente - aggiunge Marini -sono costretto a dimettermi dal gruppo che fa riferimento al nome e al simbolo del movimento a causa della pervicace pretesa da parte della persona che ricopre le vesti di presidente del gruppo consiliare di continuare a farne parte mantenendone pure la guida, a discapito dell’espulsione comminata dal M5s nei suoi confronti, corredata da tanto di interdizione all’utilizzo del simbolo».

E’ questo l’ultimo atto dello scontro interno al gruppo del Movimento 5 Stelle tra i consiglieri Alex Marini e Filippo Degasperi. Quest’ultimo ha dato vita a un altro movimento l’Onda con cui si presenterà alle elezioni comunali a Trento e per questo è stato espulso dei Cinquestelle.