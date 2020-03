"Giovanni, non vado dal barbiere neanche io...". Spopola sui social un fuori onda della registrazione del messaggio agli italiani del presidente della Repubblica. Nella concitazione della registrazione in orario da telegiornali è sfuggito ai tecnici un passaggio in cui Sergio Mattarella prima si interrompe per un colpo di tosse e deve ricominciare la registrazione. Poi un suo consigliere gli fa notare come sia leggermente spettinato. Pronta la risposta del capo dello Stato che gli ricorda come le regole valgano anche al Quirinale. Niente barbiere anche per il presidente, quindi. Come per tutti gli italiani.