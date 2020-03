Vittorio Sgarbi, presidente del Mart, rilancia la sua posizione sul Coronavirus e citando il virologo Matteo Bassetti dell’Università di Genova, ribatte a Franco Ianeselli, ex segretario dellla Cgil del Trentino e ora candidato sindaco di Trento per il centrosinistra.

«Non so chi sia Franco Ianeselli, - scrive Sgarbi in una nota - ma le sue affermazioni che rovesciano il senso della mia posizione a vantaggio a tutela della economia e dei lavoratori trentini, considerandola “l’ennesima sceneggiata di Sgarbi che resterà isolata, la triste piazzata di un guerriero da salotto in cerca di visibilità”, sono un maldestro tentativo di cercare quella visibilità che non potrà mai avere per i suoi limiti oggettivi».

«Ma voglio aiutarlo a farsi conoscere - scrive ancora Sgarbi - offrendogli un altro obbiettivo polemico. Legga le dichiarazioni dell’illustre virologo che ha ispirato la mia “sottovalutazione”, Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università degli studi di Genova, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, socio del “Patto Trasversale per la Scienza” (nientemeno): “Non si muore di coronavirus, basta allarmismi. Ci stiamo facendo del male da soli, non si può fermare un Paese. Il coronavirus è più simile all’influenza che alla peste bubbonica. Quando uno entra in ospedale per un infarto e muore col coronavirus non è morto per il coronavirus, è morto per l’infarto. È una bruttissima forma virale ma molto più vicina all’influenza che alla Sars o all’influenza dei cammelli. La maggioranza dei casi sono a casa loro tranquilli, come succede nella maggior parte dei pazienti con influenza... Sto subendo attacchi vergognosi, alla fine mi darete ragione Le mie posizioni? Le confermo. Sono contro l’allarmismo perché questo genera panico, e quando si genera il panico il sistema sanitario rischia di andare in tilt”. Un bersaglio grosso: si accomodi, signor Ianeselli, qualcuno saprà che esiste».