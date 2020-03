Cari amici e care amiche, ho una notizia importante da darvi. Ho deciso di sospendere da subito ogni attività pubblica legata alla campagna elettorale.



Franco Ianeselli, candidato sindaco a Trento per la coalizione di centrosinistra autonomista, rompe gli indugi e, di fronte all’emergenza Coronavirus, ha deciso di sospendere l’attività politica in vista del voto previsto a maggio.



Lo ha fatto, spiega, «per adeguare i nostri e miei comportamenti alle indicazioni della scienza e alle disposizioni nazionali di prevenzione».



Con un post su Facebook, Ianeselli spiega: «Sono certo che, stando insieme ed attivando in ognuno di noi il senso del dovere nei confronti di tutti, le difficoltà di questi giorni verranno superate e ben presto il Trentino potrà tornare ad essere, insieme all’Alto Adige/Südtirol, uno dei motori del ritrovato sviluppo del nostro Paese».