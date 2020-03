Per la prima volta da quando esiste la Provincia, sarà una donna la nuova dirigente del Servizio antincendi e dunque comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.

A deciderlo, nella seduta svoltasi venerdì, è stata la giunta guidata dal governatore Maurizio Fugatti, che tra l’altro detiene la delega proprio in materia di Protezione civile.

La scelta dell’esecutivo è caduta sull’ingegner Ilenia Lazzeri, già vice-comandante e direttrice dell’Ufficio operativo interventistico del Servizio antincendi e protezione civile della Provincia di Trento, quello per intenderci che sovrintende l’attività di estinzione degli incendi ed attua i soccorsi tecnici urgenti; provvede, per quanto riguarda le materie di competenza della Provincia, alla protezione, al soccorso e all’assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità e al ripristino dei servizi essenziali alla vita.

Prima donna-comandante in Trentino, Ilenia Lazzari non lo sarà però a livello nazionale, visto che già un altro paio di Corpi di vigili del fuoco permanenti di altre province italiane sono guidati da donne.

La nuova dirigente prenderà il posto di Ivo Erler che andrà a ricoprire altro incarico presso l’Azienda sanitaria.

Nata a Trento nel 1975, sposata e con tre figli, l’ingegner Lazzeri si è laureata con la lode all’Università degli studi di Trento, Facoltà di ingegneria civile, indirizzo: strutture.

Assunta per concorso una decina di anni fa al Servizio antincendi, dal 23 maggio 2017 ha diretto l’Ufficio operativo interventistico, coordinando quindi il lavoro di 159 vigili del fuoco impiegati secondo le diverse specializzazioni e rivestendo anche il ruolo di vice comandante operativo dei vigili del fuoco permanenti del Comando provinciale di Trento.

Un incarico delicato che l’ha portata a collaborare direttamente col dirigente del Servizio per la gestione ordinaria della caserma e l’organizzazione delle attività: tutta esperienza che le tornerà sicuramente utile ora che ricadrà totalmente sulle sue spalle la responsabilità dell’intera struttura.

La nomina fatta dalla giunta provinciale - che ha ritenuto di non attingere al bacino dei dirigenti attualmente senza un incarico preciso - è conseguente all’approvazione avvenuta nell’agosto 2018 della graduatoria per il conferimento della qualifica di dirigente del Servizio antincendi e protezione civile. Allora, infatti, risultò vincitore l’ingegnere Ivo Erler (129,68 punti) proprio davanti a Ilenia Lazzeri (112,05).