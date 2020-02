«Antonio è il simbolo dell’Europa che vogliamo, un’Europa forte, autorevole, che crede nella giustizia. Antonio che lascia un’eredità importante, che è quella di costruire un’Europa nella democrazia». Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, questa mattina in occasione della cerimonia, svoltasi in sala Depero a Trento, di presentazione ufficiale della Fondazione dedicata alla memoria di Antonio Megalizzi, il giovane europeista trentino morto in un attentato terroristico a Strasburgo.

«Il seme gettato con il sacrificio di Antonio - ha aggiunto Sassoli - è un seme d’amore, che ci permette di guardare con speranza al futuro».

«Questa Fondazione - ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è un atto di amore verso tutti, il nome di Antonio sarà punto di riferimento per tante persone. La fondazione è un’eredità che Antonio ci lascia, un progetto di impegno che persegue il suo sogno, preservandone la memoria. Antonio si batteva per un’Europa più unità e giusta, basata sul confronto e sul dialogo».

(Nella foto di Paolo Pedrotti: la madre di Antonio Megalizzi con David Sassoli)

Sotto sala Depero era gremita. L'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, saluta la famiglia di Antonio.