Questo pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno tenuto una videoconferenza sulla questione coronavirus alla quale dal Trentino hanno partecipato il governatore Maurizio Fugatti e l'ssessore alle Politiche sociali e alla Salute, Stefania Segnana, assieme ai dirigenti dell’amministrazione Giancarlo Ruscitti e Gianfranco Cesarini Sforza.

Il Governo ha riferito che 62.000 passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani, per complessivi 521 voli, sono stati sottoposti a controlli, da parte di uno staff di 314 volontari medico-sanitari. Controllati anche i porti, mentre i cittadini cinesi presenti nel nostro paese stanno rientrando in Cina con voli speciali.

«La linea dell'Italia - ha detto il premier Conte - è improntata a tre criteri: massima precauzione, massima flessibilità e massima trasparenza».

Fugatti, unico governatore intervenuto alla videoconferenza assieme a quello del Friuli Venezia Giulia, ha comunicato a sua volta le disposizioni assunte in questi giorni in Trentino.

«Abbiamo chiesto a chi rientra dalla Cina di trascorrere in osservazione un periodo di due settimane in un luogo isolato e abbiamo ricevuto la massima collaborazione. Abbiamo avanzato questa richiesta in particolare agli studenti cinesi, in arrivo nella nostra università e nei centri di ricerca, e tutti hanno accettato».