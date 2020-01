«La coalizione si chiamerà semplicemente “SiAmo Trento”». Franco Ianeselli, candidato sindaco di Trento, ha rivelato ieri sera il nome dell’alleanza di partiti e liste che lo sostiene, evitando la definizione dell’uscente “vecchio” centrosinistra autonomista, ormai molto rimaneggiato rispetto a quello che era sei anni fa.

Ianeselli ne ha parlato alla trasmissione "Trentino In Diretta" su Rttr, intervistato dalla direttrice Marica Terraneo e dal direttore dell’Adige, Alberto Faustini.

E sempre ieri ha iniziato a spron battuto la campagna elettorale in piazza, a contatto con le persone. Nessun simbolo di partito, ma l’aiuto di alcuni ragazzi e un questionario da distribuire e far compilare ai cittadini.

«Siamo un gruppo di giovani - si sono presentati online - che si riconoscono nel panorama del centrosinistra trentino e che da qualche mese si sono mobilitati per elaborare proposte concrete per la nostra città. Con questo breve questionario ci farebbe piacere avere la vostra opinione, in maniera anonima, in merito ai servizi offerti dall’amministrazione comunale. Perché crediamo che per costruire sia giusto partire dall’ascolto».

Poi, appunto, le semplici domande e le proposte su servizi, problematiche e aspettative.

E mentre il centrodestra sta facendo fatica a trovare il suo candidato sindaco, stasera Ianeselli terrà un incontro pubblico, alla sala dell’Oltrefersina alle 20.30, per parlare di autonomia assieme al Ministro delle Regioni, Francesco Boccia, che anticipa di qualche ora la sua visita ufficviale in Trentino per lanciare la campagna elettorale dell’ex sindacalista.