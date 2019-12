Ok dalla Provincia, nell’ultima giunta provinciale, alla firma dell’accordo con Comune e cantine Ferrari (Fratelli Lunelli) per il progetto da 25 milioni di euro e la nuova viabilità a Ravina.

Dopo la firma, che arriverà nei prossimi giorni, il Comune dovrà di fatto adeguare il Prg alle nuove disposizioni relative in particolare alla nuova viabilità che verrà realizzata dalle stesse cantine Ferrari.

Ma cosa prevede il piano della casa spumantistica di Ravina? Una cupola da 50.000 visitatori all’anno, visibile dall’autostrada del Brennero tanto da diventare un inconfondibile simbolo di Trento e del Trentino è l’aspetto più importante della cittadella del vino che le Cantine Ferrari intendono realizzare nella sede di Ravina. Il progetto, di fatto, richiederà un investimento di 25 milioni di euro.

L’intervento andrà ad operare su tre livelli. In primis, la famiglia Lunelli punta su una revisione completa del settore legato ad eventi ed ospitalità (Ferrari Incontri). È prevista, infatti, la creazione di uno spazio polifunzionale in grado di accogliere ed ospitare decine di migliaia di turisti. Per questo primo step (e primo cantiere) saranno necessari 10 milioni di euro. Poi, è urgente la realizzazione di nuove aree di lavorazione e di stoccaggio collegate all’attuale struttura produttiva.

La nuova cantina sarà costruita nel sottosuolo, ripristinando i vigneti esistenti in superficie, in modo da impattare il meno possibile sul verde agricolo.

Infine, la viabilità pubblica. Il progetto ha in previsione di risolvere alcuni importanti problemi di viabilità lungo la strada provinciale 90 di Ravina. Per la seconda e la terza fase progettuale serviranno altri 15 milioni di euro.

Ora dalla Provincia, e prima ancora dal Comune, è arrivato l’ok alla firma dell’accordo. Poi potrà partire l’iter sul Prg e infine i cantieri.