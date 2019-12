Le Sardine trentine si preparano al flash mob che si terrà sabato a Roma alle 15 e stanno organizzando dei pullman per portare un piazza San Giovanni in Laterano un po’ di quel “popolo” che il 6 dicembre scorso ha riempito piazza Duomo a Trento.

Il programma prevede la partenza alle 5 del mattino dal parcheggio ex Zuffo per poi tornare in serata, non appena sarà finita la manifestazione.

Intanto gli organizzatori hanno preparato un video che ripercorre i momenti più significativi della manifestazione delle 6mila salrdine in piazza Duomo, la prima iniziativa del nuovo movimento.

GUARDA IL VIDEO di Alessandro Annaloro