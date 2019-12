E' stata fissata al 3 maggio 2020 la data per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in Trentino e in Alto Adige. Lo ha deciso oggi la giunta regionale, come informa in una notta l'assessore regionale agli Enti locali, Claudio Cia.

Il primo turno dunque è fissato per eventuale turno di ballottaggio .

La data scelta dalla giunta regionale cade dunque nel periodo del ponte del Primo maggio (venerdì) Festa del Lavoro e certo questo potrebbe non favorire la partecipazione al voto.

Tra i comuni che andranno alle urne ci sono i due capoluoghi - Trento e Bolzano - e in Trentino si voterà per il rinnovo della maggior parte delle amministrazioni, tra cui Rovereto, Pergine, Riva, Arco e i comuni più piccoli.