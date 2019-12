«Guardo con interesse alle Sardine, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Mi auguro non facciano come i grillini». Così Francesca Pascale, la compagna dell'ex premier, Silvio Berlusconi, in un'intervista all'Huffington Post che aggiunge: «Valuterò il piacere di riscendere in piazza il 14 dicembre».

«Si tratta - aggiunge Pascale parlando delle sardine - di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle ed il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti».