Al termine della seduta di giunta di oggi, il presidente Maurizio Fugatti è tornato a parlare della Valdastico, dopo il "ballotaggio" dei Comuni del Leno di domenica che ha vinto una schiacciante contrarietà al progetto di uscita a Rovereto Sud, passando per Terragnolo. Per Fugatti la cosa non si discute: "Valdastico altrove rispetto a Rovereto Sud? A Caldonazzo dicono no. Noi andiamo avanti per la nostra strada" ha tagliato corto.

IL VIDEO: ECCO COSA HA DETTO FUGATTI