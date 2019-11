Le «sardine» sbarcano anche a Trento e il giorno del debutto in piazza del movimento che dice «no» al populismo sarà venerdì 6 dicembre.



L’appuntamento è per le 18, in piazza del Duomo. Lo slogan, è ormai noto: «Il Trentino non abbocca».





L’annuncio della data è stato dato sulla pagina Facebook, che in pochi giorni ha già raccolto oltre 8.400 membri.



«NO ALLA LEGA E AI COMPORTAMENTI LEGHISTI»