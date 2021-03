Anche i pesci stanno pagando molto caro le conseguenze dell’ondata di freddo che in questi gironi ha colpito il Texas. In diverse parti dello stato, nella Laguna Madre e lungo la costa, le morie sono impressionanti. Ci vorranno giorni per recuperare e smaltire gli animali morti, spiegano i residenti, che nel frattempo devono fare anche i conti con la puzza delle carcasse in decomposizione.