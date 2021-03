Otto persone accoltellate in Svezia: si ipotizza un atto terroristico. Sono state trasportate in ospedale, quattro di loro avrebbero riportato lesioni serie ma nessuna si troverebbe in pericolo di vita, stando alle prime notizie.

L'episodio è avvenuto in una via del centro della città di Vetlanda, vicino alla stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe un giovane che è stato colpito dagli spari della polizia e ora si trova in ospedale.