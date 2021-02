«Una bella lezione!»: così l’autore del video ha commentato il suo post su quanto successo a New York: un incauto automobilista ha parcheggiato la sua auto proprio a un idrante. Il caso ha voluto che i vigili del fuoco venissero chiamati per un’emergenza e avessero bisogno proprio di quell’idrante per collegarsi alla rete idrica. Per non perdere tempo, i vigili del fuoco son andati per le spicce: hanno rotto i finestrini dell’auto e hanno fatto passare il tubo all’interno dell’abitato. Difficilmente quell’automobilista parcheggerà ancora davanti a un idrante…