Il metodo adottato è stato, per così dire, sbrigativo: è vero che gli assembramenti sono proibiti, ma forse c’era una strada meno dura per affrontare il problema. Siamo in Germania, e precisamente a Berlino: sul lago Weißensee, domenica scorsa, si sono radunate moltissime famiglie, con altrettanti bambini, portati a pattinare sul lago ghiacciato. Una situazione incompatibile con le regole del lockdown anti Covid imposto ai cittadini tedeschi. E infatti è arrivata alla polizia, per sgomberare la superficie de lago. Come? Utilizzando un elicottero e lo spostamento d’aria provocato dalle pale, che ha allontanato, in effetti, bambini e genitori. Suscitando però un mare di polemiche. Queste immagini sono state cortesemente messe a disposizione da Eoghan Sweeney.