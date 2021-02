Una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya si è staccato ed è precipitato in un fiume indiano, provocando l'innalzamento delle acque che hanno travolto ponti e strade, superando una diga.

Finora sono tre le vittime accertate e sale a 200 il numero dei dispersi, secondo quanto riferito dalla polizia indiana.

Si tratterebbe degli operai che lavoravano in una centrale elettrica sommersa dall'acqua. Sono finora sette i morti accertati a seguito del crollo del ghiacciaio himalayano precipitato nel fiume Dhauliganga, nello Stato settentrionale indiano dell’Uttarakhand. Ne dà notizia lo State Disaster Management Center citato dal Times of India, precisando che i corpi sono stati recuperati dai soccorritori.

Le squadre di soccorso hanno invece tratto in salvo alcuni lavoratori della centrale elettrica di Tapovan, spazzata via dal crollo di un ghiacciaio nell’India settentrionale, che erano bloccati in un tunnel. Lo riporta il Times of India.

In totale le persone bloccate nel tunnel erano una trentina, ma non è chiaro se siano state liberate tutte.

“Sto costantemente monitorando la sfortunata situazione in Uttarakhand. L’India è con l’Uttarakhand e la nazione prega per la sicurezza di tutti. Parlo continuamente con le autorità locali ricevo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso”. Lo scrive su Twitter il premier indiano Narendra Modi

Il video (TWITTER OSAMA BIN JAVAID)