Sono drammatiche le immagini girate a bordo del cargo “Arvin”, battente bandiera ucraina: martellato per ore da potenti ondate nel mar Nero, il cargo è collassato: l’imbarcazione si è letteralmente aperta in due, affondando inesorabilmente. Il comandante ha lanciato il “mayday”: i soccorritori hanno potuto trarre in salvo solo alcuni dei membri dell’equipaggio, composto da 15 marinai. Per quattro di loro non c’è stato scampo.