Trump si porta in Florida la "valigetta nucleare", procedura stravolta, a Biden ne verrà data un'altra

Con la scelta del presidente uscente Donald Trump di non partecipare alla cerimonia per l’insediamento del suo successore Joe Biden a Washington, cambia anche il protocollo per la consegna della ‘football’, com’è nota in gergo la valigetta con i codici nucleari del presidente Usa.

Con tutta probabilità infatti, stando alla Cnn, la valigetta fino ad ora in possesso di Trump lo seguirà in viaggio in Florida - dove il commander in chief è arrivato con Melania dopo aver lasciato la Casa Bianca - e rimarrà a lui accessibile ed attiva fino alle 11.59 ora di Washington. Mentre a Biden verrà consegnata una seconda valigetta dopo il suo giuramento a Capitol Hill.

Non cambia la sostanza, ma di sicuro di tratta di un’altra novità nella ultima giornata di presidenza Trump e che richiede maggiore attenzione sul piano della sicurezza.

Di valigette ne esistono più d’una. Normalmente lo scambio è un’operazione di routine consolidata: la valigetta è affidata ad un militare che segue il presidente ovunque e nella giornata dell’insediamento del nuovo presidente lo stesso militare non fa altro che consegnarla al collega designato a svolgere lo stesso compito al fianco del nuovo inquilino della Casa Bianca.