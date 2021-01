Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia 73 persone, tra cui - come preannunciato - il suo ex consigliere Steve Bannon, esponente dell'ultradestra sovranista.

Lo ha comunicato la Casa Bianca.

Poco prima di lasciare il suo incarico, "il presidente Donald J.

Trump ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70", ha reso noto la sua amministrazione in una nota.

Nella lista delle persone a cui verrà concesso il perdono presidenziale ci sono colletti bianchi condannati per reati penali, rapper di alto profilo e vecchi amici e alleati.

Stephen Bannon era stato arrestato il 20 agosto 2020 con l'accusa di frode.

L'ex controverso stratega di Donald Trump è accusato dalle autorità di New York, insieme ad altre tre persone in relazione ella campagna online di raccolta fondi 'We Build The Wall'.

"Hanno frodato centinaia di migliaia di finanziatori capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al confine (con il Messico, ndr) e sotto la falsa pretesa che i fondi sarebbero stati spesi per la costruzione", denunciano le autorità di New York. "Non solo hanno mentito ai finanziatori" della campagna ma "li hanno truffati nascondendo" l'uso reale dei fondi, molti dei quali andati a finanziare il loro stile di vita, aggiungono le autorità.

Per Bannon era stata fissata una cauzione da 5 milioni di dollari ma anche restrizioni ai viaggi, con divieto di spostamenti internazionali e di uso di voli o barche private.