"Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l'America per affrontare le crisi e rilanciare l'alleanza con i nostri partner": è il messaggio che Joe Biden vuole lanciare oggi pomeriggio nel suo discorso dopo aver giurato a mezzogiorno sulla vecchia bibbia di famiglia come 46° presidente degli Stati Uniti - il più anziano di sempre con i suoi 78 anni - nell'Inauguration day più blindato della storia per il timore di proteste armate.

Accanto a lui, sotto lo sguardo di soli mille ospiti contro i circa 200 mila invitati tradizionalmente dai parlamentari, ci sarà Kamala Harris, che farà la storia come prima vicepresidente donna e afroamericana. Entrambi hanno voluto preparare il momento solenne con un "momento nazionale di unità" alla vigilia, rendendo omaggio alle 400 mila vittime americane della pandemia in una fiaccolata davanti al Lincoln Memorial, mentre in altre città si illuminavano edifici iconici, dall'Empire State building a New York allo Space Needle di Seattle.

Non a caso il tema della cerimonia inaugurale è America United, la principale sfida che Biden dovrà affrontare per sanare le ferite e le divisioni lasciate da quattro anni di presidenza Trump.

Il presidente eletto è sbarcato in una capitale protetta da 25 mila uomini della Guardia nazionale dopo aver lasciato in lacrime il suo Delaware.

Ecco il programma della giornata

Alle 14 Trump salirà sull'elicottero presidenziale diretto dalla Casa Bianca alla base di Andrews, in Maryland, dove terrà una breve cerimonia ndi commiato. Il presidente uscente, al centro di molte contestazioni specie dopoi fatti del Capitol Hill, non sarà dunque presente all'arrivo del successore.

Alle 17.30 l'apertura della cerimonia di insediamento di Joe Biden.

Alle 18 il giuramento davanti al giudice della Corte Suprema John Roberts. Oltre a Biden giurerà Kamala Harris, la prima vicepresidente afroamericana.

Seguirà il discorso di Biden rivolto ai cittadini, per illustrare l'agenda di governo.

Alle 19.30 la passeggiata del presidente, sempre negli spazi del Capitol Hill, con transito davanti ai militari in schieramento d'onore. Non sono previsti né la parata tradizionale né il ballo di gala, ma ci sarà uno speciale in tv con la partecipazione di molte star della musica e del cinema.