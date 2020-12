Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso: si farà il vaccino contro il covid-19. Lo riferisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta Interfax. Una donna di 78 anni, Mauricette, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid-19 questa mattina in Francia, a Sevran, alla periferia di Parigi. All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, il Paese rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione.

Oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi inoculare il farmaco, secondo un sondaggio BVA pubblicato da Le Journal du Dimanche e condotto dall'11 al 14 dicembre. Solo il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino e appena il 13% si dichiara "certo" di farlo.

In Spagna la prima è stata Araceli Rosario Hidalgo, di 96 anni, residente della casa di riposo Los Olmos a Guadalajara, in Castilla-La Mancha: "E vediamo se riusciamo a far andare via questo virus", ha detto. Dopo di lei è stata vaccinata Mónica Tapias, dipendente 48enne della casa di riposo."Oggi Arceli e Monica rappresentano una nuova tappa incoraggiante - ha twittato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez - Un giorno di emozione e di speranza".