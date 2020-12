L'esercito britannico ha annunciato venerdì di aver dispiegato più di 1.000 soldati per effettuare tamponi a migliaia di camionisti bloccati nel porto inglese di Dover a causa della variante inglese del Covid-19. Dopo 48 ore di chiusura totale, da mercoledì mattina la Francia consente il rientro dei camionisti bloccati dalla parte britannica, a condizione di presentare un test Covid negativo. Sono ancora migliaia quelli che aspettavano di essere testati per poter tornare a casa, alcuni parcheggiati sulla pista di un vecchio aeroporto, altri direttamente in autostrada.