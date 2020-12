Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al coronavirus. "Il presidente della Repubblica - si legge in una nota diffusa dall'Eliseo - è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi.

È scattato il conctact tracing sia in Francia sia all'estero, perché Macron la settimana scorsa era al vertice Ue sul clima.

Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza".

Il premier francese Jean Castex si è posto in isolamento precauzionale e non andrà come previsto in Senato: è quanto riferisce il suo servizio stampa. Il primo ministro è stato in contatto con Macron.

Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez e il portoghese Antonio Costa sono in isolamento dopo aver incontrato Macron. Sanchez, riferisce El Pais, si è messo in autoisolamento fino al 24 dicembre dopo aver saputo della positività al coronavirus del presidente francese con il quale ha avuto una colazione di lavoro lunedì.

Costa dal canto suo aveva incontrato ieri all'Eliseo Macron. Il premier portoghese è sottoposto al test ed è in attesa dei risultati. Il suo staff ha fatto sapere che al momento non ha nessun sintomo. Macron e Costa si sono visti prima nel cortile del Palazzo presidenziale e poi hanno avuto una colazione di lavoro.