I leader Ue hanno raggiunto l'accordo sul Recovery fund e il Next Generation Eu: lo rende noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

von der Leyen, l'Europa va avanti - "L'Europa va avanti!". E' quanto scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'accordo raggiunto al Consiglio europeo sul prossimo bilancio dell'Ue e sul NextGenerationEU . "1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale - aggiunge von der Leyen - Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio".

Michel, ora può partire l'attuazione - "Accordo sul Next Generation EU e sul Recovery Fund. Ora possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale": lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Conte, ora dobbiamo solo correre - "Appena raggiunto in Consiglio europeo l'accordo definitivo sul NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Gentiloni, non avevo dubbi, superati i veti - "Non avevo dubbi. Alla fine i veti su NextGenerationEU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio Ue. La firma è di Angela Merkel". Lo scrive su Twitter il commissario europeo Paolo Gentiloni.

Macron, Europa va vanti mantenendo i suoi valori - "Lo storico piano di rilancio europeo deciso a luglio si sta ora concretizzando. Abbiamo appena adottato un solido accordo sul meccanismo da attuare, nel rispetto dello Stato di diritto. L'Europa sta andando avanti, unita e mantenendo i suoi valori". Così il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter.