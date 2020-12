Un’auto ha investito diverse persone nella zona pedonale di Treviri in Germania. Lo riportano diversi media tedeschi fra cui la Dpa. «Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte». Lo scrive la polizia di Treviri sul suo profilo Twitter.



Oltre alle due vittime, ci sarebbero una decina di persone «gravemente ferite» dall’urto con l’auto che ha attraversato a tutta velocità la via dello shopping di Treviri, in Germania. Lo riferisce la Faz.



Testimoni raccontano di gente che «volava in aria».



L'auto sarebbe una Range Rover scura guidata da un uomo di 51 anni, tedesco.