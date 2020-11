Momenti di autentico terrore, sabato scorso, all’isola La Gomera, nell’arcipelago delle Canarie. Una fetta della scogliera che sovrasta la popolare spiaggia di Argaga è crollata, investendo alcuni veicoli di turisti e campeggiatori. La spiaggia è infatti una delle mete preferite dell’isola, ed è sempre molto frequentata. Solo per miracolo non si sono registrati né morti né feriti. La zona è stata chiusa e isolata in attesa delle verifiche sulla possibilità di altri crolli.