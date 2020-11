L'Austria, verso la fine del lockdown, previsto per il momento per il 6 dicembre, effettuerà uno screening di massa sulla popolazione "per poter garantire la riapertura delle scuole e le feste di Natale". "Possiamo acquistare milioni di test antigene. Questa settimana informeremo la popolazione", ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz alla tv austriaca Orf. I test a tappeto - ha spiegato - "sono uno strumento utile per controllare l'andamento epidemiologico".