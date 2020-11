I sostenitori di Donald Trump non lasciano nulla di intentato. E si rivolgono con fiducia a Dio affinché faccia trionfare il loro paladino. Con l’esito delle elezioni americane appese al risultato di quattro stati, Paula White-Caine, pastore di City of Destiny, ad Apopka, in Florida, popolarissima predicatrice televisiva nonché consigliera spirituale presidenziale, ha inscenato una sorta di rituale per chiamare a raccolta i sostenitori di Trump e rivolgersi direttamente a Dio per avere garantita la vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Il video del sermone è diventato virale, con milioni di visualizzazioni. «Colpisci, colpisci, colpisci... fino alla vittoria per ogni nemico schierato contro di Te fai in modo che noi percuotiamo la terra perché Tu ci darai la vittoria, Dio. Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria. Sento il suono di grida e canti, sento il suono della vittoria. Sento il suono della pioggia abbondante, sento il suono della vittoria», recita in una sorta di tramce Paula White-Cain.