La signora Ruth ha la bellezza di 104 anni: è nata infatti nel 1916, quattro anni prima dell’introduzione del diritto di voto per le donne. Newyorchese da sempre, ha votato per la 22ª volta per scegliere il presidente degli Stati Uniti, e ha dato la sua preferenza al candidato democratico Joe Biden. «Questo è un voto che può cambiare i nostri destini – ha detto – come durante la prima e la seconda guerra mondiale». E non ha nascosto tutto il suo disprezzo per Donald Trump.